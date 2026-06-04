Tekirdağ'da denizin dibinden lastik ve demir borular çıktı

5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Tekirdağ’da, deniz temizliği çalışması gerçekleştirildi.

“Dünya Bize Emanet” temasıyla düzenlenen etkinlikte, deniz ekosisteminin korunmasına dikkat çekildi.

BARBAROS BALIKÇI BARINAĞI’NDA DİP TEMİZLİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, Barbaros Balıkçı Barınağı’nda yapıldı. Çalışmaya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar da katıldı.

Denize dalan ekipler, uzun süren çalışma sonucunda deniz tabanında birikmiş çok sayıda atığı yüzeye çıkardı.

DENİZDEN HER TÜRLÜ ATIK ÇIKARILDI

Yapılan temizlikte otomobil lastikleri, balıkçı ağları, demir borular, battaniye, tekne parçaları, cam ve plastik şişeler ile çeşitli evsel atıklar çıkarıldı. Denizden toplanan malzemeler, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla barınak girişinde sergilendi.

Ortaya çıkan görüntüler, denizlerin maruz kaldığı kirliliğin boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

ATIKLAR SERGİLENDİ, FARKINDALIK OLUŞTURULDU

Toplanan atıkların sergilenmesiyle birlikte vatandaşların çevre kirliliği konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi. Etkinlik alanını ziyaret edenler, denizden çıkarılan atıkları inceleyerek çevre duyarlılığı çağrılarına dikkat çekti.

“HERKES SORUMLULUK ALMALI”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada denizlerin korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Atlı, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, vatandaşlara daha temiz bir çevre için duyarlılık çağrısında bulundu.

DENİZ KİRLİLİĞİNE KARŞI ORTAK ÇAĞRI

Yetkililer, deniz ekosisteminin korunmasının yalnızca kurumların değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Tekirdağ’da gerçekleştirilen temizlik çalışması, çevre bilincinin artırılması adına önemli bir farkındalık etkinliği olarak değerlendirildi.