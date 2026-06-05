Tekirdağ'da iki grup birbirine girdi

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Tekirdağ Çorlu'da sokak ortasında kavga...

Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi’nde, alkollü oldukları öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın nedeni ise anlaşılamadı.

Tartışma, kısa süre içerisinde büyüyerek kavgaya döndü.

TEKMELİ TOKATLI KAVGA

Taraflar birbirlerine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Taraflar güçlükle ayrılırken, Samet Y. ve Muhammed A., vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İki yaralı, ekiplerin ilk müdahalesi ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Diğer yandan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.