Tekirdağ’da LPG'li otomobilde patlama: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi’nde, bir araç içerisinde patlama meydana geldiği anons edilmesi üzerine kısa sürede olay yerine ekipler sevk edildi.

GAZ SIKIŞMASINDAN DOLAYI PATLAMA MEYDANA GELDİ

Olay yerine giden polis ekipleri E.D. isimli şahsın kontrolündeki 59 KK 990 plakalı LPG’li araçta gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldiğini tespit etti.

2 KİŞİ YARALANDI

Patlamada yaralanan sürücü E.D. ile B.B., olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARAÇTA FİLM İZLİYORLARDI

Patlama sonrası araçta maddi hasar meydana geldi. Ayrıca park halinde bulunan aracın içindeki şahısların patlama öncesi araçta film izledikleri iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.