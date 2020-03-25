taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4381
Euro
6.9525
Altın
1632.53
Borsa
89286.22
Gram Altın
338.671
Bitcoin
43746.79

Tekirdağ’da LPG'li otomobilde patlama: 2 yaralı

Tekirdağ'da LPG'li araçta meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

İHA | 25.03.2020 - 02:11..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi’nde, bir araç içerisinde patlama meydana geldiği anons edilmesi üzerine kısa sürede olay yerine ekipler sevk edildi.

GAZ SIKIŞMASINDAN DOLAYI PATLAMA MEYDANA GELDİ

Olay yerine giden polis ekipleri E.D. isimli şahsın kontrolündeki 59 KK 990 plakalı LPG’li araçta gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldiğini tespit etti.

Tekirdağ’da LPG'li otomobilde patlama: 2 yaralı

2 KİŞİ YARALANDI

Patlamada yaralanan sürücü E.D. ile B.B., olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARAÇTA FİLM İZLİYORLARDI

Patlama sonrası araçta maddi hasar meydana geldi. Ayrıca park halinde bulunan aracın içindeki şahısların patlama öncesi araçta film izledikleri iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da LPG'li otomobilde patlama: 2 yaralı

Tekirdağ’da LPG'li otomobilde patlama: 2 yaralı

İlginizi Çekebilir
Antalya'da alacak verecek kavgası: 10 gözaltı
Antalya'da iki grup arasındaki kavgayı biber gazıyla ayıran polis 10 kişi gözaltına aldı.
Manisa'da kapalı kafeye giden 2 kişi çalışanı bıçakladı
Manisa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kafeteryaya giden 2 kişi kendilerini uyaran çalışanı darbedip bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Denizli'de trafik kazasında 2 sürücü yaralandı
Denizli’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, sürücüler araçların içerisinden güçlükle çıkarıldı.
Giresun'da ev yangını: 2 yaralı
Giresun’da bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
233
Manisa'da kapalı kafeye giden 2 kişi çalışanı bıçakladı
Manisa'da kapalı kafeye giden 2 kişi çalışanı bıçakladı
16
KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 42'ye çıktı
KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 42'ye çıktı
3
Antalya'da alacak verecek kavgası: 10 gözaltı
Antalya'da alacak verecek kavgası: 10 gözaltı
1
İsveç’ten yurda gelen 23 kişi Bolu’da karantinaya alındı
İsveç’ten yurda gelen 23 kişi Bolu’da karantinaya alındı
4
İngiltere koronavirüsle mücadele için gönüllü arıyor
İngiltere koronavirüsle mücadele için gönüllü arıyor
0
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir