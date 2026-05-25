Tekirdağ'da Naip Barajı'nda doluluk oranı yüzde 24'e yükseldi

Yurt genelinde etkili olan bereketli yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor.

Barajlar ve göller tek tek dolarken, bir sevindirici haber de Naip Barajı’ndan geldi.

KRİTİK SEVİYELERE ULAŞMIŞTI

Tekirdağ’ın önemli içme suyu kaynakları arasında yer alan Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Naip Barajı’nda, uzun süredir devam eden kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle su seviyesi geçtiğimiz aylarda ciddi oranda düşmüştü.

Özellikle yaz aylarında artan tüketimle birlikte barajdaki doluluk oranının kritik seviyelere gerilemesi üzerine kent genelinde, su tasarrufuna yönelik çeşitli tedbirler uygulanmıştı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 24 SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Kentte son haftalarda etkili olan yağışların ardından barajdaki doluluk oranının yüzde 24 seviyesine yükseldiği öğrenildi.

Yağışlarla birlikte su seviyesinde yaşanan artışın, kentin su arzı açısından bir miktar rahatlama sağladığı belirtildi.

SU KESİNTİSİ BİTTİ

Öte yandan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kuraklık nedeniyle Süleymanpaşa ilçesinde mahalle bazlı olarak uygulanan planlı su kesintilerinin sona erdirildiği bildirildi.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Açıklamada, süreç boyunca vatandaşların gösterdiği anlayış ve duyarlılığa teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bu süreçte gerekli tedbirleri alarak suyu tasarruflu kullanan, anlayış ve sabır gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.

Su kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir kullanımı açısından tasarruf bilincinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır.”

SU TASARRUFU VURGUSU

Yetkililer, yağışların baraj doluluk oranına olumlu katkı sağladığını ancak iklim değişikliği ve kuraklık riskine karşı suyun bilinçli tüketilmesinin önemini koruduğunu belirtti.

Özellikle yaz döneminde artabilecek su tüketimine karşı vatandaşların tasarruf konusunda hassas davranmaları gerektiği ifade edildi.