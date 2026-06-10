Tekirdağ'da otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
Tekirdağ'da yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki kız çocuğu otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi çevre yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Rabia Celil'e O.Ç. (24) yönetimindeki otomobil çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle Rabia, yol kenarına savruldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rabia Celil'in hayatını kaybettiği belirlendi.
ANNE VE BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kaza yerine gelen Rabia'nın yakınları büyük üzüntü yaşarken anne ve babası sinir krizi geçirip rahatsızlandı.
Celil'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı
Sürücü O.Ç.'yi gözaltına alan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)