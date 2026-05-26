Tekirdağ'da şehit cenazesinde hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 17 Mayıs tarihinde alçak bir saldırı gerçekleşti...

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği'nde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç (32), psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu belirtilen Orhan Altan'ın bölgede olduğuna dair bilgi üzerine 17 Mayıs günü öğle saatlerinde Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi Gölcük Meydanı mevkiindeki bir iş merkezine gitti.

2 POLİS MEMUR ŞEHİT OLDU

Burada polis memurları, Orhan Altan'ın bıçaklı ve silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda polis memurları Tütüncüler ile Koç şehit oldu.

Saldırgan Altan, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şehit polislerden Tütüncüler, Çorlu, Koç, ise Van'da 18 Mayıs’ta toprağa verildi.

ÇORLU'DA EBEDİYETE UĞURLANDI

Polis memuru Erkan Tütüncüler'in Çorlu Şehitliği'nde son yolcuğuna uğurlanırken ilçede bir fabrika çalışanı Ahmet Kartal, üzerine sardığı Türk bayrağı ile şehitliği geldi.

"RABBİM BİR DAHA BÖYLE BİR OLAYI GÖSTERMESİN"

Şehitlikte defin öncesinde evli ve 3 çocuk babası Kartal, yüksek sesle "Vatana, millete, güvenlik güçlerimize, polislerimize, jandarmamıza ve bütün vatan millet uğruna can veren şehitlerin ruhuna, aziz şehitlere selam olsun. Rabbim bir daha böyle bir olayı güvenlik güçlerimize, polisimize, jandarmamıza göstermesin.

Vatana, millete, polislere, jandarmamıza sıkılan eller kırılsın, kahrolsun. Hepimiz askeriz, hepimiz polisiz, hepimiz jandarmayız." dedi.

KONUŞMASINDAN SONRA YERE YIĞILDI

Ahmet Kartal, konuşmasından bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından şehitlikte yapılan Kartal, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Ahmet Kartal, bugün saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Kartal, Çorlu'da toprağa verildi.