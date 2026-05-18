Tekirdağ'da şehit düşen eşinin tabutunu omuzladı
Orhan A.'nın silahlı ve bıçaklı saldırısında şehit olan polis memuru Erkan Tütüncüler'in eşi Eda Tütüncüler, şehit eşinin tabutunu omuzladı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden acı haber geldi.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği'nde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, şehit düştü.
Acı haber dün geldi.
Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu belirtilen Orhan A.'nın bölgede olduğuna dair bilgi üzerine ekipler, dün öğle saatlerinde Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi Gölcük Meydanı mevkiindeki bir iş merkezine gitti.
Burada polis memurları, Orhan A.'nın bıçaklı ve silahlı saldırısına uğradı.
2 POLİSİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ
Saldırıda polis memurları Tütüncüler ile Koç, şehit oldu.
Saldırgan Orhan A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç için bugün Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki törenin ardından şehitlerin cenazeleri, Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'ne götürüldü.
Burada, öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.
TÜRK BAYRAĞINA SARILI TABUTLARI OMUZLARDA TAŞINDI
Tekirdağ Müftü Vekili Yusuf Bektaş'ın kıldırdığı namazın ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, omuzlarda cenaze aracına taşındı.
EŞİ OMUZLADI
Bu sırada Eda Tütüncüler, oğlu Ege Miraç ile birlikte eşinin tabutunun yanına giderek omuzladı.
Şehit Erkan Tütüncüler, namazının ardından Çorlu Şehitliği'nde toprağa verildi.
Şehit Emrah Koç'un cenazesi ise Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan uçakla toprağa verileceği memleketi Van'a götürüldü.