Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Tekirdağ'da dün gece saat 21.00 sıralarında Çorlu-Yenice yolu üzerinde Çorlu istikametine seyir halinde olan otomobilde turbo arızası meydana geldi.

MOTOR BÖLÜMÜNDEN YÜKSELEN DUMANLAR ALEVLERE DÖNÜŞTÜ

Arızanın ardından motor kısmından yükselen dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek kendisini dışarı atarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sararken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Yangında yaralanan olmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.