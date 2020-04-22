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Tekirdağ'da silahlı çatışma: 2 polis yaralandı

Süleymanpaşa ilçesinde iki grup arasında yaşanan çatışmaya müdahale için giden polislerden ikisi silahla yaralandı.

AA |
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Tekirdağ'da silahlı çatışma: 2 polis yaralandı

Aydoğdu Mahallesi'nde silahlı çatışma olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

2 POLİS HAFİF YARALANDI

Bölgeye giden polislerden 2'si, iki gurup arasında yaşanan silahlı çatışma sırasında hafif yaralandı.

Çatışmada kurşunların isabet ettiği bir polis aracı da zarar gördü.

Tekirdağ'da silahlı çatışma: 2 polis yaralandı

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Yaralı polis memurları, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özel harekat polisleri, mahallede güvenlik tedbiri aldıktan sonra operasyon başlattı.

Olay yerinde 3 tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi. Kaçan şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

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