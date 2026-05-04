Tekirdağ'da sokaklarda 'huzur' uygulaması: 21 aranan şahıs yakalandı

Ekiplerin toplumsal güvenlik için çalışmaları sürüyor...

Jandarma ekipleri, bu konuda başarılı bir operasyona daha imza attı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, KOM, TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kızılpınar Mahallesi'nde "Dar Sokaklar Aranan Şahıslara Yönelik Huzur ve Güven (ODAK-1)" uygulaması gerçekleştirildi.

20 TİM 69 PERSONEL KATILDI

Toplam 20 tim ve 69 personelin katıldığı uygulamada, 10 farklı noktada denetim yapıldı.

21 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Uygulama kapsamında bin 746 şahıs sorgulanırken toplam 21 aranan şahıs yakalandı.

24 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulanırken gözaltına alınan şahıs olmadığı bildirildi.

645 ARAÇ KONTROL EDİLDİ, 4 ARAÇ TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Denetimlerde 645 araç kontrol edilirken, 9 araca trafik cezası uygulandı. Toplam 17 bin 103 TL idari para cezası kesilirken 4 araç trafikten menedildi. Aranan ya da yakalanan araç ve silah bulunmadığı belirtildi.

KİLOLARCA TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Uygulamalar sırasında ayrıca 27 kilogram nargile tütünü, 8 kilogram kıyılmış açık tütün ve 3 bin 500 adet tütün dolu makaron ele geçirildi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için bu tür denetim ve operasyonların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.