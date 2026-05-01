Tekirdağ'da talihsiz kazada işçi yaralandı
Muratlı ilçesinde hafif ticari aracın çöp toplama kamyonuna arkadan çarpması sonucu bir temizlik görevlisi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi'nde seyir halindeki hafif ticari araç, çöp toplama çalışması yapan belediyeye ait kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonun arka kısmında bulunan temizlik görevlisi bacağından yaralandı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)