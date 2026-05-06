Tekirdağ'da telefon dolandırıcıları kamerada: 3 gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan B.S. adlı kadını telefonla arayıp kendilerine savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, evdeki altınları sertifika verileceğini söyleyerek getirmesini istedi.

Dolandırıcılara inanan B.S., evdeki yaklaşık 550 bin lira değerindeki altınlarını götürüp sokakta istenilen yere bıraktı.

1 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

Dolandırıcılar, aynı yöntemle Bağlık Mahallesi'nde yaşayan H.K. adlı kadını da 1 milyon 50 bin lira dolandırdı.

Mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlatan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, özel bir ekip oluşturdu.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyen polis, B.S.'nin bıraktığı altınları alan şüphelinin 27 yaşındaki E.Ç. olduğunu tespit etti.

Polis, takibe aldığı E.Ç.'yi, 24 yaşındaki Ö.F.A.'nın kullandığı korsan takside yakaladı.

ÇANTADAN VE ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDEN PARA ÇIKTI

Araçta ekiplerin aramasında, çantada mağdurlardan alınan 1 milyon 25 bin 800 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin üzerlerindeki aramada ise 40 bin lira bulundu.

Polis, E.Ç.'nin irtibatta bulunduğunu belirlediği ve eldencilik yöntemiyle dolandırıcılığın ikinci eldencisi 39 yaşındaki O.A.'yı da, Çorlu ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

DOLANDIRICILARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis, dolandırılan mağdurlara paralarını iade etti.

Yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dolandırıcıların çantaları aldığı anlar ve sokaklarda dolaşmaları güvenlik kamerasına yansıdı.