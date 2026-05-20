Tekirdağ’da trafik polisinden takdir toplayan hareket: Süpürgeyi eline alıp yolu temizledi

Tekirdağ’da bir trafik polisinin sergilediği duyarlı davranış, olay yerindeki vatandaşların takdirini topladı. Çorlu Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasının ardından yola yayılan cam kırıkları ve araç parçaları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, olay yerinden geçen trafik ekibi duruma anında müdahale etti.

Kazanın ardından güvenliği sağlamak için harekete geçen trafik polisi Figani Garip, yalnızca trafik akışını düzenlemekle kalmadı, sürücüler için risk oluşturan cam parçalarını da kendi elleriyle temizledi.

KAZA SONRASI YOLDA TEHLİKELİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Kaza, Çorlu Çevre Yolu üzerindeki Nusratiye Mahallesi Kurtuluş Caddesi bağlantı yolunda meydana geldi. Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın etkisiyle araçlardan kopan parçalar ve cam kırıkları yola savruldu. Özellikle yan yolda oluşan tehlikeli durum nedeniyle sürücüler kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

TRAFİK POLİSİNDEN ÖRNEK MÜDAHALE

Olay sırasında görev nedeniyle bölgeden geçen Ergene İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, kazaya kayıtsız kalmadı. Trafik polisi Figani Garip, sürücülerin zarar görmemesi için hızla harekete geçti.

Eline aldığı süpürgeyle yola saçılan cam parçalarını temizleyen Garip, aynı zamanda araç trafiğini de yönlendirdi. Bölgeye ilgili ekipler ulaşana kadar araçların kontrollü geçiş yapmasını sağlayan polis memuru, olası başka kazaların önüne geçmek için yoğun çaba gösterdi.

VATANDAŞLARDAN TAKDİR YAĞDI

Trafik polisinin özverili davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Sürücü güvenliğini ön planda tutan müdahalenin örnek bir davranış olduğunu belirten vatandaşlar, polis memurunun duyarlılığının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Kazaya ilişkin inceleme sürerken, olay sonrası çekilen görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.