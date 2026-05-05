Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ genelinde uyuşturucu operasyonları sürüyor...

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan ile 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında 11 ilçede planlı olarak uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yaptı.

113 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullanmak suçundan 113 şahıs, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 20 şahıs olmak üzere toplam 133 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda ayrıca 879 gram çeşitli uyuşturucu madde, 5 bin 790 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal, 4 bin 205 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 146 bin 290 TL ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.