Tekirdağ’da yangında buğday ekili alan zarar gördü
Buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 100 dekar alan zarar görürken, yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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Tekirdağ'da çıkan yangın korkuttu.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yağcı Mahallesi yakınlarındaki ekili buğday tarlasında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.,
KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiyenin yoğun çalışmasıyla alevler diğer ekili alanlara ulaşmadan kontrol altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangında yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)