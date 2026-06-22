Tekirdağ'da yangında otomobil ve garaj küle döndü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yangın çıktı.

Muradiye Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerindeki Göçmen Konutları'nda bulunan Avşar Apartmanı önündeki bir garajda, yangın meydana geldi.

Garaj içerisinde park halinde bulunan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın, aracı tamamen sararken yoğun duman çevreyi kapladı.

CAN KAYBI OLMAMASI TESELLİ OLDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında aracın camları ile plastik aksamlarının patladığı görülürken, otomobil adeta demir yığınına döndü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması ise teselli kaynağı oldu. Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.