Tekirdağ'da yaşlı kadınları 'sertifika vereceğiz' diyerek dolandıran çete çökertildi

Dolandırıcılar, yaşlı insanları yine polis ve savcı olduklarını söyleyerek kandırdı.

Tekirdağ Çerkezköy'de, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak yaşlı insanları dolandıran şebeke çökertildi.

Şebeke üyeleri, kendilerini polis olarak tanıtarak aradıkları 79 yaşındaki B.S.'ye sertifika vereceklerini belirterek kendilerinin söylediği yere altınlarını bırakmasını söyledi.

"SERTİFİKA VERECEĞİZ" DİYE DOLANDIRDILAR

Dolandırıcıların polis olduklarına inanan B.S., altınlarını söyledikleri noktaya bıraktı. Şebeke üyelerinden E.Ç., kısa süre sonra o noktaya giderek altınları altı.

76 yaşındaki H.K.'den de aynı yöntemle 1 milyon 50 bin TL alındı.

DOLANDIRILDIKLARINI ANLAYINCA POLİSE BİLDİRDİLER

Dolandırıldıklarını daha sonra anlayan mağdurlar, polise ihbarda bulundu.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel bir çalışma başlatarak yüzlerce güvenlik kamerası kaydını detaylı şekilde inceledi.

1 MİLYON TL BULUNAN ARABAYLA YAKALANDI

Yapılan araştırmalarda, B.S.'nin bıraktığı çantayı alarak motosikletle kaçan kişinin E.Ç. olduğu belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüpheli Ö.F.A.'yı kullandığı korsan taksi içerisinde, içinde 1 milyon 25 bin 800 lira bulunan çantayla birlikte yakaladı.

PARASI TESLİM EDİLDİ

Çantadaki paranın H.K.'den alınan para olduğu tespit edilirken, ele geçirilen meblağın tamamı mağdura teslim edildi.

4 DOLANDIRICILIK OLAYI DAHA TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira nakit para ele geçirildi.

Operasyonda, daha önce yakalanan E.Ç. ile birlikte hareket ettiği belirlenen O.A. da Çorlu'da gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin ayrıca Bursa'da 2, Çanakkale'de 1 ve İstanbul'da 1 olmak üzere toplam 4 ayrı dolandırıcılık olayının faili oldukları ortaya çıktı. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.