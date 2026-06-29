Tekirdağ'da yol verme kavgası görüntülendi

Türkiye'nin dört bir yanında sık sık karşılaştığımız trafik kavgalarına bir yenisi daha eklendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Erdal İnönü Caddesi'nde trafikte seyir halindeki sürücüler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.

YAŞANANLAR KAMERADA

Çevredeki vatandaşlar kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı.

Kavga anları cep telefonuyla kayda alındı.