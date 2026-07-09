Tekirdağ'da zincirleme kazada baba ile kız öldü

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde korkunç kaza...

KMuratlı-Tekirdağ kara yolunun Yeşilsırt Mahallesi İncirbörek mevkisinde tırın henüz belirlenemeyen nedenle çekiciden ayrılan dorsesi devrilip, yolu kapattı.

Bu sırada aynı yöne giden 3 araç, yolu kapatan dorse nedeniyle zincirleme kazaya karıştı.

Plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 araç, birbirine çarptı.

KORKUNÇ KAZA

Kaza yapan araçlara çarpmamak için Ferit Baldız'ın manevra yaptığı hafif ticari araç da bariyere çarptı.

Kazada sürücü Ferit Baldız, kızı Gizem Baldız ve yeğeni Buse Naz Çiçek, araçta sıkıştı.

3 KİŞİ CAN VERDİ

İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı Ferit Baldız ile Gizem Baldız ve Buse Naz Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen 3 kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ferit Baldız'ın Tekirdağ ve Muratlı ilçesinde pastane işletmeciliği yaptığı belirtildi.