Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar kapatılıyor

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışlara kısıtlama getirilmişti.

Bu kapsamda, Tekirdağ'ın İstanbul'a sınırı olan Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ne giden tüm ara yollar, jandarma ekiplerince iş makinesiyle toprak yığını dökülerek kapatıldı.

KONTROL NOKTASI OLUŞTURULDU

Bu ara yollarda jandarma ekipleri, devriye görevi yürütüyor. Jandarma ve polis ekipleri, İstanbul çıkışı olan Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi ile Marmara Ereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi arasındaki kontrol noktasında da uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler, seyahat izin belgesi olmayanların geçişine izin vermezken, sürücüler ve araçtakileri, maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

"TEPELERDEN DOLAŞIYORLAR"

Emekli Hasan Camcı, alınan tedbirlere halkın uyması gerektiğini belirterek, "Burada araçlarla kaçak geçmek için tepeleri dolaşıyorlar. Jandarma oraları kapattırdı. İster istemez tarlalardan geçmek istiyorlardı." dedi.





























