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Tekirdağlı anne, polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi

Tekirdağ'da tarlada çalışan bir anne, evladına yolladığı duygu dolu mesajla özlemini dile getirdi. Gözyaşlarını tutamayan anne, “Evde kal Türkiyem” dedi.

İHA |
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Tekirdağlı anne, polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi

Malkara ilçesinde tarlada çalışan bir annenin evlat özlemi, herkesi duygulandırdı. Trafik polisi oğlunun ve sağlık çalışanı gelininin vatandaş için görev başında olduğunu ifade eden anne, salgının bitirilmesi için alınan tedbirlere herkesin uyması gerektiğini söyledi.

"GELİNİM SİZİN İÇİN HASTANEDE, OĞLUM DA SİZİN İÇİN YOLLARDA"

Gözyaşlarını tutamayan anne, “Buradan seslenmek istiyorum: Oğlum İstanbul’da trafik polisi, gelinim de sağlık çalışanı olarak görev yapıyor. Onları çok özledim. Salgın nedeniyle uzun zamandır görüşemediğim için üzgünüm. Onlar da gelemiyorlar ben de gidemiyorum. Biz de çiftçiyiz kırlara çıkıp çalışıyoruz, ne yapalım. Herkes de sizleri dinlesin, evde oturun, evde kalın, eve kapanın Türkiyem. Gelinim sizin için hastanede, oğlum da sizin için trafik polisi İstanbul yollarında. Ne olursunuz hep birlikte el ele verelim ve bu illeti hep beraber yenelim Türkiyem.” dedi.

Tekirdağlı anne polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi ViDEO

 

Tekirdağlı anne, polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi

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