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Tekirdağlı hemşireden anlamlı paylaşım

Tekirdağ’ın Malkara Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Pınar Gün, anlamlı bir paylaşımda bulundu.

İHA |
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Tekirdağlı hemşireden anlamlı paylaşım

Sosyal medyada bir sağlık çalışanına yapılan çirkin hakarete sessiz kalamadığını belirten Pınar hemşire, sağlık çalışanlarının zor koşullarda görev yaptıklarına dikkat çekti.

"SİZDEN SADECE EVDE KALMANIZI İSTİYORUZ"

Mesleğini severek yaptığını ifade eden Hemşire Pınar Gün, “Sosyal medyadaki paylaşımda, bir hemşire arkadaşımın seslenişini ve ona yapılan çirkin bir yorumu inceledim. Biz bu mesleği para için yapmıyoruz. Ben ve benim gibi düşünen bir çok arkadaşım var. Biz ekmeğimizi bu meslekten kazanıyoruz ama biz bu işi sadece para için yapmıyoruz. Sizden sadece evde kalmanızı istiyoruz. Geç olmadan lütfen kendinize gelin dışarıya çıkmayın” diye konuştu.

Tekirdağ'lı hemşireden anlamlı paylaşım ViDEO

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