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Tekirdağlı şehit Nihat Kara gönüllü olarak İdlib'e gitti

2018 yılında uzmanlık sınavını kazanan sonrasında da Kuzey Irak'ta yaralanan şehit Nihat Kara, 2 gün önce gönüllü olarak İdlib'e giderek vatan savunması yaptı.

DHA | 28.02.2020 - 15:23..
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Tekirdağlı şehit Nihat Kara gönüllü olarak İdlib'e gitti

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine yönelik yapılan saldırıda şehit düşen Tekirdağlı Nihat Kara'nın vatan sevgisi, duygulandırdı.

25 yaşındaki Kara'nın 2018 yılında uzmanlık sınavını kazandığı öğrenildi.

KUZEY IRAK'TA GAZİ OLDU, 2 GÜN ÖNCE İDLİB'E GİTTİ

Geçen yıl Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda kolundan yara alıp gazi olan Kara'nın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki birliğinden 2 gün önce gönüllü olarak İdlib'e gittiği kaydedildi.

Tekirdağlı şehit Nihat Kara gönüllü olarak İdlib'e gitti

AİLESİ YIKILDI

Kara ailesinin 3 çocuğundan ikincisi olan şehidin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, evin yakınlarında da hazırda bir ambulans bekletiliyor.

Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın baba ocağına ateş düştü VİDEO

Tekirdağlı şehit Nihat Kara gönüllü olarak İdlib'e gitti

Tekirdağlı şehit Nihat Kara gönüllü olarak İdlib'e gitti

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