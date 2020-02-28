Tekirdağlı şehit Nihat Kara gönüllü olarak İdlib'e gitti

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine yönelik yapılan saldırıda şehit düşen Tekirdağlı Nihat Kara'nın vatan sevgisi, duygulandırdı.

25 yaşındaki Kara'nın 2018 yılında uzmanlık sınavını kazandığı öğrenildi.

KUZEY IRAK'TA GAZİ OLDU, 2 GÜN ÖNCE İDLİB'E GİTTİ

Geçen yıl Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda kolundan yara alıp gazi olan Kara'nın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki birliğinden 2 gün önce gönüllü olarak İdlib'e gittiği kaydedildi.

AİLESİ YIKILDI

Kara ailesinin 3 çocuğundan ikincisi olan şehidin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, evin yakınlarında da hazırda bir ambulans bekletiliyor.

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