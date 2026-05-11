Teklif geldi! Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evleniyor

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, iki yıldır oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyor.

Sosyal medya hesaplarından sık sık aşklarını haykıran ünlü çift, şimdilerde Fransa'nın başkenti Paris'te tatilin tadını çıkarıyor.

Dün ilişkilerinin ikinci yıl dönümünü kutlayan ünlü çift aşk dolu mesajlarıyla gündem olmuştu. 32 yaşındaki Bastık, Tütüncü ile fotoğraflarını şu notla paylaştı:

"SANA ÇOK AŞIĞIM"

“Sevgilim… Seninle; kelimelerin yetmeyeceği, yetse ve anlatsak da kimsenin anlamayacağı iki muhteşem yıl… Özgürleştikçe yakınlaştığımız, savruldukça kenetlendiğimiz sonsuz günlerimiz olsun. Yollarımızı birleştiren tüm ihtimallere, tüm seçimlere teşekkür ederim.. Sana çok aşığım.”

Romantik yıl dönümü kutlamasının ardından Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'den müjdeli haber geldi. 35 yaşındaki Tütüncü, sevgilisine Paris'te evlenme teklif etti.

"YAKINDA"

Ünlü oyuncuya “Evet” diyen Bastık, mutlu anlarından kareleri takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımına “Yakında” notunu düşmesi dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan şarkıları dillere pelesenk olan Zeynep Bastık, 2021 yılında menajer Tolga Akış ile evlenmiş, bir yıl sonra da anlaşmalı olarak boşanmıştı.