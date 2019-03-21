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Tekme tokat muhtarlık kavgası kamerada

Bursa’da aynı aileden oldukları öğrenilen 2 grup arasında muhtarlık adaylığı tartışması yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 14 kişi de gözaltına alındı.

İHA | 21.03.2019 - 18:07..
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Sandalyelerin havada uçuştuğu taşlı sopalı bıçaklı kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

MUHTARLIK KAVGASI ÇIKTI

Olay merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı aileden oldukları öğrenilen 2 grup arasında 31 Mart yerel seçimlerinde Muş'taki köylerinde yapılacak olan muhtar seçimleri öncesi muhtar adaylığı yüzünden tartışma çıktı.

Tekme tokat muhtarlık kavgası kamerada

Köye muhtar adayı çıkaran grup diğer grubun da adaylarının olmasına sinirlendi. 2 grup arasında adaylık yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Kavga etmeye başlayan gruplar birbirine bıçak, taş ve sopalarla saldırmaya başladı. Kavgayı fark eden bekçiler takviye güç istedi.

Tekme tokat muhtarlık kavgası kamerada

POLİSLER MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çıkan kavgada biri bıçaklı, 5'i darp sonucu toplamda 6 kişi yaralanırken kavgaya karışan 14 kişi gözaltına alındı. Kavga anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü de olay yerine giderek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Tarafların yeniden kavga etme ihtimaline karşı olay yerinde sabah saatlerine kadar polis ekipleri tedbir aldı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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