1. Dünya Savaşı'nda yapılan basit bir hata, on binlerce kişiyi nasıl öldürdü Birinci Dünya Savaşı'nın en ünlü patlamalarından biri, büyük bir felakete yol açtı ve binlerce İngiliz askeri öldü. Gelin tarihteki en ölümcül hatalardan birine yolculuk yapalım.

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İngilizlerin Birinci Dünya Savaşı boyunca patlattığı en ünlü mayınlardan birine yakından bakıyoruz.

Yeni bir çalışma, 1 Temmuz 1916'da Hawthorn Ridge'de meydana gelen patlamanın yaklaşık 20 bin İngiliz askerinin 'katledilmesine' yol açan 'devasa bir hata' olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları, ilk kez kuzey Fransa'daki Beaumont Hamel yakınındaki eski Alman cephe hattı pozisyonunu inceledi.

Bir asırdan fazla süredir neredeyse hiç dokunulmamış olan bu bölgede, Somme Muharebesi'nin ilk gününde 'İngilizlerin nasıl başarısız olduğunun kalıntıları ortaya çıktı.

İngilizler mayınları erken patlattı

Uzmanlar, İngilizlerin Alman mevzii altına patlayıcı yerleştirdikten sonra yanlışlıkla mayınları erken patlatarak Almanlara avantaj sağladığını tespit etti.

Yeni çalışma, Keele Üniversitesi'nde adli jeoloji uzmanı olan Dr. Jamie Pringle tarafından yürütüldü ve Journal of Conflict Archaeology'de yayınlandı.

Dr Pringle, araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Mayının patlaması, Müttefik kuvvetlere üstünlük sağlamayı amaçlayan Somme Muharebesi'nin ilk eylemiydi.



Alman askerlerinin patlamadan sonra geride kalan kraterin bir kısmını nasıl sağlamlaştırdığına ve bunu yeni bir savunma pozisyonu olarak kendi avantajlarına nasıl kullandıklarına dair ilk kez fiziksel kanıt bulduk.

O gün tam olarak ne yaşanmıştı

1 Temmuz'a kadar İngiliz kuvvetleri, Hawthorn Ridge'de Alman cephe hattının konumunun 20 metreden fazla altını kazdı ve tünelleri yaklaşık 18 ton patlayıcıyla doldurdu.

İngilizler, Saldırının başlangıcını işaretlemek için 1 Temmuz 1916'da mayınları patlattı. Ancak patlama, saldırının saat 07.30'da başlayacağını belirten düdüklerin çalmasından 10 dakika önce gerçekleşti.

Söz konusu mayınların patlatılmasının, İngiliz birliklerinin tarafsız toprakları geçip Alman siperlerini işgal etmesine olanak sağlayacağı umuluyordu. Ancak durum böyle olmadı.

Patlamanın 10 dakika erken yapılması, Almanların işine yaradı. Alman askerleri, patlama sonrası oluşan dev kraterde savunma pozisyonu aldı ve İngiliz ilerlemesini püskürtmeleri için zaman kazandı.

Bu basit hatayı kendi lehine çevirmeyi başaran Almanlar, muharebenin ilk gününde 20 binden fazla İngiliz askerini öldürdü.

Araştırmacılar bölgeyi inceledi

Bir asırdan fazla bir süredir krater, özel arazide olduğu için bilimsel olarak incelenmemişti.

Ancak arazi, 2018 yılında bölgeyi korumakla görevli bir hayır kurumu olan Hawthorn Krater Derneği tarafından devralındı.

O tarihten bu yana üç sezon boyunca araştırmacılar, uzaktan algılama, dronelar, yer tabanlı LiDAR ve arkeolojik çalışmalar gibi yöntemleri kullanarak bölgede incelemeler gerçekleştirdi.

Araştırmacılar, mayın patlamasının merkez üslerini tam olarak tespit etmeyi ve Almanları yerinden etmeye çalışırken İngiliz hatlarından ateşlenen mermi kalıntılarını bulmayı başardı.

Ayrıca 107 yıllık kraterde, yangın körfezi olarak bilinen, dikenli tellerle kaplı bir Alman hendeğinin görünmeyen bir bölümünün kalıntıları da keşfedildi.

Ekip, ayrıca Müttefikler tarafından ateşlenen mermilerden kaynaklanan çok sayıda darbe deliği ve zaman fitili hala sağlam olan, patlamamış bir İngiliz şarapnel top mermisi buldu.

Somme Muharebesi hakkında bilinenler

141 gün süren Somme Muharebesi, Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebelerinden biri oldu.

Yoğun çatışmalar sırasında İngilizler yaklaşık 420 bin kayıp verdi. 200 bin Fransız askeri ve 500 bin Alman da çatışma sırasında öldürüldü veya yaralandı.

Dört ay süren savaşta 24 bin Kanadalı ve 23 bin Avustralyalı askerin de öldüğü tahmin ediliyor.

İngilizler ve Fransızlar, 24 km. uzunluğundaki bir cephede Almanlarla savaşmak için güçlerini birleştirdi; her iki tarafta da bir milyondan fazla insan öldü veya yaralandı.

Muharebe 1 Temmuz 1916'da başladı ve 19 Kasım 1916'ya kadar sürdü. İngilizler, 11 km. ilerlemeyi başarsalar da Alman savunmasını kırmayı başaramadı.

Yalnızca ilk günde, 20 binden fazla İngiliz askeri öldürüldü ve 38 binden fazlası yaralandı.