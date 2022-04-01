1 Nisan 1976: Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne Apple'ı kurdu

İlk ürünü Apple-1 ile 45 yıl önce teknoloji dünyasına adım atan Apple, bugün teknoloji devi olarak 355 milyar dolar marka değeriyle en değerli marka konumunda.

1 Nisan denince akla ilk olarak "şaka" gelse de bu tarihin Apple için önemi büyük. 1 Nisan 1976'da Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne, 46 yıl önce bugün Apple'ı kurdu ve marka, Steve Jobs'un garajında üretilen ilk bilgisayar Apple-1 ile teknoloji sektörüne resmen giriş yaptı.

İlk kişisel bilgisayarlar arasında yer alan Apple-1'in ardından şirket, Apple-2 isimli bilgisayarıyla birlikte sunduğu teknolojiyle, bilgisayar endüstrisinde köklü bir değişim başlattı.

HER GEÇEN YIL SATIŞLAR ARTTI

1978 yılında 7,8 milyon dolarlık satış gerçekleştiren şirket, kısa sürede satışlarını artırarak 1980 yılında 117 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Bilgisayar üretimiyle teknoloji dünyasına giren şirket zaman içerisinde farklı ürünler de geliştirdi.

46 YILDA DÜNYANIN EN DEĞERLİ MARKASI KONUMUNA GELDİ

Günümüzde; akıllı telefon, bilgisayar, akıllı saat, kulaklık gibi birçok alanda üretim yapan Apple, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2022" araştırmasına göre, 355 milyar dolar marka değeriyle "dünyanın en değerli markası" konumunda.

Apple'ın kullanıcılara sunduğu ürünler arasında; dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar (Mac ve MacBook modelleri), tablet (iPad), telefon (iPhone), akıllı saat (Apple Watch), kulaklık (AirPods) ve akıllı televizyon platformu (Apple TV) gibi çeşitli ürünler bulunuyor.

Şirket, ürünlerini kendi yazılım ekosistemiyle kullanıcılarına sunuyor. Bu sayede kullanıcılarına diğer platformlara kıyasla daha hızlı ve sorunsuz bir deneyim sağlıyor.

FOTOĞRAFLARLA APPLE'IN 45 YILLIK SERÜVENİ

Merkezi Cupertino, Kaliforniya’da bulunan Apple, 1976 yılından günümüze kadar birçok gelişme yaşadı. Dünyaca ünlü şirketin, 46 yıl süren serüvenine hep beraber bir göz atalım.

1976: Apple, Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kuruldu.

1977: Apple, Apple II serisi bilgisayarları piyasaya sürdü.

1978:Apple, Apple bilgisayarları için ilk işletim sistemi olan Apple DOS 3.1'i tanıttı.

1983: John Scully, Apple'ın CEO'su oldu.

1987: Apple'ın internet alanı apple.com açıldı 1991: Apple, QuickTime'ı piyasaya sürdü. 1996: Apple, NeXT Software Inc.'i 400 milyon dolara satın aldı

1998: Apple, iMac'i tanıttı.

2001: Apple Computer, 62 milyon dolara yazılım geliştiricisi PowerSchool'u satın aldı.

07 Mayıs 2001: Apple, ilk perakende mağazasını açma planlarını duyurdu.

09 Temmuz 2001: Apple, DVD yazılımı üreticisi Spruce Technologies'i satın aldı.

23 Haziran 2002: Apple, Prismo Graphics’i satın aldı.

28 Nisan 2003: Apple, iTunes mağazasını açtı.

6 Haziran 2005: Apple, bilgisayarında Intel işlemciler kullanacağını açıkladı.

1 Ocak 2007: Apple, 'Computer' kelimesini şirketin adından çıkardı.