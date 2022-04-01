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    1 Nisan 1976: Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne Apple'ı kurdu

    İlk ürünü Apple-1 ile 45 yıl önce teknoloji dünyasına adım atan Apple, bugün teknoloji devi olarak 355 milyar dolar marka değeriyle en değerli marka konumunda.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 12:13
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 12:21
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    1 Nisan 1976: Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne Apple'ı kurdu

    1 Nisan denince akla ilk olarak "şaka" gelse de bu tarihin Apple için önemi büyük. 1 Nisan 1976'da Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne, 46 yıl önce bugün Apple'ı kurdu ve marka, Steve Jobs'un garajında üretilen ilk bilgisayar Apple-1 ile teknoloji sektörüne resmen giriş yaptı.

    İlk kişisel bilgisayarlar arasında yer alan Apple-1'in ardından şirket, Apple-2 isimli bilgisayarıyla birlikte sunduğu teknolojiyle, bilgisayar endüstrisinde köklü bir değişim başlattı.

    HER GEÇEN YIL SATIŞLAR ARTTI

    1978 yılında 7,8 milyon dolarlık satış gerçekleştiren şirket, kısa sürede satışlarını artırarak 1980 yılında 117 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Bilgisayar üretimiyle teknoloji dünyasına giren şirket zaman içerisinde farklı ürünler de geliştirdi.

    APPLE 1

    46 YILDA DÜNYANIN EN DEĞERLİ MARKASI KONUMUNA GELDİ

    Günümüzde; akıllı telefon, bilgisayar, akıllı saat, kulaklık gibi birçok alanda üretim yapan Apple, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2022" araştırmasına göre, 355 milyar dolar marka değeriyle "dünyanın en değerli markası" konumunda.

    STEVE JOBS WOZNIAK

    Apple'ın kullanıcılara sunduğu ürünler arasında; dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar (Mac ve MacBook modelleri), tablet (iPad), telefon (iPhone), akıllı saat (Apple Watch), kulaklık (AirPods) ve akıllı televizyon platformu (Apple TV) gibi çeşitli ürünler bulunuyor.

    Şirket, ürünlerini kendi yazılım ekosistemiyle kullanıcılarına sunuyor. Bu sayede kullanıcılarına diğer platformlara kıyasla daha hızlı ve sorunsuz bir deneyim sağlıyor.

    APPLE

    FOTOĞRAFLARLA APPLE'IN 45 YILLIK SERÜVENİ

    Merkezi Cupertino, Kaliforniya’da bulunan Apple, 1976 yılından günümüze kadar birçok gelişme yaşadı. Dünyaca ünlü şirketin, 46 yıl süren serüvenine hep beraber bir göz atalım.

    1976:  Apple, Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kuruldu.

    apple

    1977: Apple, Apple II serisi bilgisayarları piyasaya sürdü.

    apple

    1978:Apple, Apple bilgisayarları için ilk işletim sistemi olan Apple DOS 3.1'i tanıttı.

    apple dos

    1983: John Scully, Apple'ın CEO'su oldu.

    1 Nisan 1976: Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne Apple ı kurdu #7

    1987: Apple'ın internet alanı apple.com açıldı

    apple

    1991: Apple, QuickTime'ı piyasaya sürdü.

    quicktime

    1996: Apple, NeXT Software Inc.'i 400 milyon dolara satın aldı

    aple

    1998: Apple, iMac'i tanıttı.

    imac

    2001: Apple Computer, 62 milyon dolara yazılım geliştiricisi PowerSchool'u satın aldı.

    apple

    07 Mayıs 2001: Apple, ilk perakende mağazasını açma planlarını duyurdu.

    apple

    09 Temmuz 2001: Apple, DVD yazılımı üreticisi Spruce Technologies'i satın aldı.

    apple

    23 Haziran 2002: Apple, Prismo Graphics’i satın aldı.

    apple

    28 Nisan 2003: Apple, iTunes mağazasını açtı.

    itunes

    6 Haziran 2005: Apple, bilgisayarında Intel işlemciler kullanacağını açıkladı.

    intel

    1 Ocak 2007: Apple, 'Computer' kelimesini şirketin adından çıkardı.

    apple computer

    29 Haziran 2007: Apple ilk iPhone modelini tanıttı.

    1 Nisan 1976: Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne Apple ı kurdu #19

    24 Ağustos 2011: Apple'ın efsane CEO'su Steve Jobs istifa etti.

    steve jpbs

    25 Ağustos 2011: 1998'den bu yana Apple'da çalışan Tim Cook, şirketin yeni CEO'su oldu.

    tim cook

    5 Ekim 2011: Efsane CEO Steve Jobs öldü.

    steve jobs

    23 Ekim 2012: Apple iPad Mini'yi tanıttı.

    ipad mini

    2 Haziran 2014: Apple, Swift programlama dilini tanıttı.

    swift

    11 Aralık 2017: Apple, Shazam'ı satın aldığını açıkladı.

    shazam

    2 Ağustos 2018: Apple, 1 trilyon dolar değere ulaşan dünyadaki ilk şirket oldu.

    apple

    2021: Apple, 263,4 milyar dolar marka değeriyle dünyanın en değerli markası oldu.

    apple

    2022: Apple,355 milyon dolarlık marka değeriyle, dünyanın en değerli markası olmayı sürdürdü.

    apple


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