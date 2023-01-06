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    10 dakikada tam şarj: 240W hızlı şarj teknolojisi tanıtıldı

    Akıllı telefonların şarjını 10 dakikadan daha kısa sürede dolduran, 240W hızlı şarj teknolojisi duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 09:26
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    10 dakikada tam şarj: 240W hızlı şarj teknolojisi tanıtıldı

    Günümüzde oldukça gelişen akıllı telefonlarda en çok aranan özelliklerden biri de batarya kapasitesi. Özellikle üst düzey donanımla donatılan son model akıllı telefonlar, eski modellerine göre daha fazla güç tüketiyor.

    Durum böyle olunca, akıllı telefon üreticileri ya daha yüksek kapasiteli batarya modelleri kullanıyor ya da kendi geliştirdikleri hızlı şarj teknolojilerinden yararlanıyor.

    Realme'den 240W hızlı şarj teknolojisi

    OPPO'nun alt markası Realme, akıllı telefonların bataryasını 10 dakikadan daha kısa sürede dolduran, 240W hızlı şarj teknolojisini tanıttı.

    Yeni teknoloji sayesinde 4.500 mAh kapasiteli bir batarya, yalnızca 10 dakika içerisinde 0'dan 100'e şarj edilebilecek.

    Type-C tarafından desteklenen hızlı şarjın seri üretime geçtiği de marka tarafından bildirildi.

    oppo

    24V 10A gücünde 240W hızlı şarj desteği sunan yeni adaptör, günümüzde yaygınlaşmaya başlayan 200W hızlardan yaklaşık yüzde 20 daha yüksek hızlar sunacak.

    Böyle kullanıcıların, akıllı telefonlarını şarj edebilmek için uzun süre beklemeleri gerekmeyecek.

    Öte yandan, Oppo'nun 240W hızlı şarj teknolojisini ilk olarak hangi telefonunda kullanacağı şimdilik bilinmiyor.


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