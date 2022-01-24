10 milyar dolarlık James Webb, görev yerine varmak üzere

10 milyar dolarlık James Webb, görev yerine varmak üzere

NASA'nın uzaydaki yaşamı tespit etmek için fırlattığı 10 milyar dolarlık James Webb teleskobunun konumuna varmak üzere olduğu açıklandı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi planlanan James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığı hakkında bilgiler toplayacak.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve 30 gün sürecek yolculuğuna başlamıştı.

GÖREV BÖLGESİNE ÇOK YAKLAŞTI

James Webb, Hubble'ın aksine Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafındaki yörüngesinde dönecek. James Webb hakkındaki son gelişmeleri aktaran NASA. teleskobun 1.6 milyon kilometre ötedeki L2 konumuna çok yaklaştığını duyurdu.

HUBBLE EMEKLİYE AYRILACAK

2,4 metre genişliğindeki aynaya sahip Hubble Uzay Teleskobu, James Webb’in göreve başlamasından sonra emekliye ayrılacak.

Uzay aracı, birbirinden epey farklı öte egezegenleri inceleyecek, yaşamın yapı taşlarını bulma umuduyla, Dünya'nınkine benzer atmosferleri araştıracak ve başka gezegenlerde organik moleküller saptamaya çalışacak.