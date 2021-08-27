10 yıldır Apple CEO'su olan Tim Cook'a 750 milyon dolarlık hisse verildi

Apple'ın CEO'su Tim Cook, görevdeki 10'uncu yılını geride bıraktı. Anlaşma gereği Cook'a 750 milyon dolar değerinde 5 milyon adet Apple hissesi hediye edildi.

Steve Jobs'un 24 Ağustos 2011 tarihinde Apple'ın CEO'luk koltuğunu bırakmasının ardından Apple'ın yeni CEO'su olan Tim Cook, 10 yıl boyunca başarılı bir şekilde ABD'li şirketi yönetiyor.

Geride kalan 10 yılda Apple’ın dünyanın en değerli firması olmasında büyük payı olan Tim Cook, göreve atanırken Steve Jobs ile yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak 10. yılında Apple hisseleriyle ödüllendirildi.

750 MİLYON DOLARLIK HİSSE VERİLDİ

Tim Cook, 5 milyondan fazla Apple hissesinin sahibi oldu. Söz konusu hisselerin günümüzdeki değeri ise yaklaşık 750 milyon dolar. Gelen bilgilere göre Cook, hisseleri alır almaz nakite çevirdi ve 10 milyon dolarını bir vakfa bağışladı.

Geride kalan son 3 yılda Apple hisseleri yüzde 190’un üzerinde değer kazanırken, Cook’un 24 Ağustos 2011’de atandığı CEO’luk görevinden beri geçen son 10 yılda Apple hisseleri yüzde 1.200 yükseldi.

iPhone, iPAD, Mac ve daha birçok ürünün sahibi olan Apple’ın güncel piyasa değeri 2.5 trilyon dolar seviyesinde ve küresel çapta en yüksek piyasa değerine sahip şirket konumunda.

SERVETİ 1.5 MİLYAR DOLAR

Blomberg’in milyarderler endeksine göre Tim Cook’un kişisel serveti 1.5 milyar dolar seviyesinde.