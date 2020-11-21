100 milyon indirilen android uygulaması kullanıcılardan para çalıyor

100 milyondan fazla indirilen VivaVideo uygulamasının, kullanıcıları otomatik olarak abone yaptığı ve para aldığı ortaya çıktı.

Zararlı yazılım denince akla ilk gelen işletim sistemi olan Android, yıllardır bu tür saldırılara maruz kalıyor.

Google, her defasında bu uygulamaları mağazadan kaldırsa da silinen uygulamaların yerini, diğer zararlı uygulamalar dolduruyor.

Günümüzde bir milyardan fazla akıllı telefonda bulunan Android işletim sisteminde, 100 milyondan fazla indirilen bir uygulamanın kullanıcılardan para çaldığı ortaya çıktı.

VIVAVIDEO PARA TOPLUYOR

Mobil güvenlik platformu Secure-D, Google Play Store'da 100 milyondan fazla indirilen VivaVideo adlı uygulamanın, kullanıcılardan para çaldığını tespit etti.

Secure-D algoritmaları, 2019'dan bu yana VivaVideo üzerinden 20 milyondan fazla şüpheli satın alma tespit etti. Güvenlik platformuna göre uygulama, kullanıcıların haberi olmadan ücretli abonelik paketlerine kayıt yapıyor ve para çekiyor.

Abonelik sistemi ile çalışan uygulama şu an için ülkemizde herhangi bir şüpheli işlem gerçekleştirmedi. Ancak yine de uygulamayı indiren kullanıcıların kişisel verileri tehlikeye girebilir.

GEREĞİNDEN FAZLA İZİN İSTİYOR

VivaVideo, kendini video düzenleme uygulaması olarak tanıtmasına rağmen istediği izinler arasında GPS'e erişme, diğer uygulamaları kapatmak ve bilgi toplamak gibi şeyler yer alıyor.

Kullanıcılardan abonelik ücreti alan, ancak premium özellikleri sunmayan VivaVideo, 19 farklı ülkede 27 milyon dolarlık para toplamayı başarmış.

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