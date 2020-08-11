12 Ağustos'taki meteor yağmuru Erciyes'te izlenecek

Kayseri'deki gökyüzü meraklıları, 12 Ağustos'taki meteor yağmurunu "Erciyes'te görsel şölen var" isimli etkinlik sayesinde yakından takip edebilecek.

Her yıl gerçekleşen Perseid meteor yağmurları, özellikle sıcak yaz gecelerinde izlenmesi en keyifli hava olayları arasında gösteriliyor. Bu meteor yağmurunu bu kadar popüler yapan şey ise saatte neredeyse 100 göktaşının çıplak gözle görülebilmesidir.

2020 yılında Perseid meteor yağmurları ise 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Gece yarısı 01.30'da Ay doğumuna kadar net bir şekilde gözlemlenecek meteor yağmuru, ülkemizden de takip edilebilecek.

GÖKYÜZÜ MERAKLILARI ERCİYES'TE BULUŞACAK

Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes tarafından Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilecek etkinlikte, gökyüzü tutkunları bir araya gelecek.

Bilim Merkezi'nde düzenlenecek planetaryum eğitimine katılanlar, daha sonra Erciyes'in 2 bin 650 metre yüksekliğinde ışık kirliliğinden uzakta hem teleskopla hem de çıplak gözle gökyüzünü izleyecek.

Gözlem alanına gidecekler için saat 20.30'da Kayseri Bilim Merkezi'nden araç kaldırılacak.

Erciyes Kayak Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, etkinliğe katılacak gökyüzü meraklılarının sosyal mesafe kurallarına uymaları, maskelerini takmaları, soğuk havaya karşı battaniyelerini yanlarına almaları uyarısında bulunuldu.