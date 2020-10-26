Dolar
8.0803
1.4208%
Euro
9.5501
1.0678%
Altın
1905.08
0.1672%
Borsa
1161.5
-2.4466%
G. Altın
493.86
1.3663%
Bitcoin
106431.74
3.3493%
EXEN Coin
11.16
-0.53%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    12 firmanın abonelik fesih işlemleri e-Devlet'e taşındı

    Televizyon, internet, telefon gibi abonelik sözleşmelerinin iptali için istenen faks, imzalı dilekçe ve kimlik ibrazı dönemi artık sona erdi.
    • AA
    • 26.10.2020 - 14:07
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 14:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    12 firmanın abonelik fesih işlemleri e-Devlet'e taşındı

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait varsa son 6 aya ait aboneliklerin fesih işlemlerinin artık e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleşebileceğine ifade ederek, "Vatandaşlar abonelik fesih işlemlerini çevrim içi olarak 'turkiye.gov.tr' adresi üzerinden bayilere gitmeden yapabilecek. E-Devlet Kapısı üzerinden yapılan fesih başvurularında 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak." bilgisini paylaştı.

    12 OPERATÖR SİSTEME GEÇTİ

    Vatandaşlar "mobil imza", "e-İmza", "TC kimlik kartı" ya da "internet bankacılığı" giriş yollarından biri ile e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak söz konusu hizmete erişim sağlayabilecek.

    E-Devlet Kapısı üzerinden fesih işlemlerinin yapılabildiği kurumlar şöyle:

    "Turksat, TT Mobil, Türk Telekom, Turkcell, Superonline, Digiturk, TTNet, Turknet, Millenicom, D-Smart, Vodafone ve Vodafone Net."

    e-Devlet

    Görüş Bildir