1,3 milyon süper kütleli kara delik içeriyor: Evrenin yeni haritası oluşturuldu Gök bilimciler, evrenin 1,3 milyon süper kütleli kara delik içeren yeni bir haritasını yaptı.

AA & Ensonhaber

Avrupa Uzay Ajansına (ESA) ait Gaia Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verileri kullanan gök bilimciler, evrenin 1,3 milyon süper kütlelik kara deliği içeren haritasını çıkardı.

Avrupa Uzay Ajansına (ESA) ait Gaia Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verileri kullanan gök bilimciler, Samanyolu Galaksisi'ni fotoğraflarken arka planda fotoğrafladığı kuasarlardan faydalandı.

Daha önceki haritalardan farklı

Haritayı oluşturan bilim insanlarından New York Üniversitesinden Profesör David Hogg, yaptıkları katalog evrenin en büyük hacimli halinin 3 boyutlu haritasını gösterdiği için daha önce oluşturulan tüm kataloglardan farklı olduğunu ifade etti.

Kuasar kataloğunun, astronomik projelerin ne kadar üretken olduğunun iyi bir örneğini teşkil ettiğini kaydeden Hogg, şunları söyledi:

Gaia, kendi galaksimizdeki yıldızları belirlemek için tasarlandı ancak milyonlarca kuasar da buldu. Bu da bize evrenin haritasını verdi.

Astronomların evrenin gelişimini daha iyi anlamasına yardım olacağı umulan araştırmanın makalesi, Astrophysical Journal'da yayınlandı.

Gaia teleskobu nedir

Gaia teleskobu, Samanyolu galaksisinin üç boyutlu detaylandırılmış bir haritasını oluşturmayı amaçlıyor.

Gaia, 1 milyar yıldızın hareketlerini hesaplayarak, galaksimizin oluşumunu ve gelişimini inceliyor.

Teleskop, yıldızların konumlarını, mesafelerini ve hareketlerini benzeri görülmemiş bir hassasiyetle ölçüyor.

Misyon, şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en hassas 3 boyutlu uzay kataloğunu oluşturmayı amaçlıyor.