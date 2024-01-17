13 yıl sonra bir ilk: Apple, Samsung'u tahtından etti IDC, 2023 yılında küresel akıllı telefon satış verilerini paylaştı. Apple, 13 yıl sonra ilk defa Samsung'dan daha fazla telefon satmayı başardı.

ensonhaber.com

IDC'nin raporuna göre Apple, 2023 yılında akıllı telefon pazarında önemli bir başarıya imza atarak, Samsung'u geçti ve dünya çapında lider konuma yükseldi.

Bu, Apple'ın 2010'dan beri ilk kez akıllı telefon satışlarında Samsung'u geride bıraktığı anlamına geliyor.

Samsung, ekonomik seçeneklerden lüks katlanabilir modellere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunarak, uzun yıllar boyunca pazarın en büyük payına sahip oldu.

Bununla birlikte, 2023'te durum tersine döndü ve Apple, geçen yıl global akıllı telefon pazarında yüzde 20,1'lik bir payla liderliği ele geçirdi.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un pazar payı ise yüzde 19,4 seviyesinde kaldı.

2023'te en çok telefon satan markalar

Global akıllı telefon pazarında en üst sıralarda Apple, Samsung ve Xiaomi gibi önde gelen markalar yer alıyor.

Ancak, bu büyük üçlü arasında yalnızca Apple, yıllık satışlarını artırma başarısını gösterdi. Şirket, 2022'de 226,3 milyon birim olan sevkiyatlarını geçen yıl 234,6 milyon birime çıkarmayı başardı.

Üçüncü sıradaki Xiaomi ise 145,9 milyon birim sevkiyatla kapattı.

Diğer taraftan, Huawei, Honor ve OnePlus gibi daha uygun fiyatlı alternatifler sunan markalar da pazarda kendilerine önemli bir yer bulmaya başladılar.

Toplam satışlarda düşüş var

2023 yılında akıllı telefon pazarı genelinde bir düşüş yaşandı ve bu düşüş, toplam satışların 1.17 milyar birime gerilemesiyle sonuçlandı. Bu da yüzde 3,2'lik bir azalmayı temsil ediyor.

Yılın ikinci yarısında gözlenen büyüme eğilimi ise, 2024 için sektörde bir canlanma umudu oluşmasını sağlıyor.

İlginç bir şekilde, Apple'ın bu dönemdeki başarısı yeni iPhone 15 serisiyle değil, iPhone 14 modellerinin satışları sayesinde gerçekleşti.

Apple, 2023'te pazar payı bakımından zirvede yer almasına karşın, şirketin gelirlerinde bir düşüş yaşandığı görülüyor.