1.4 milyon liralık iPad Pro satışa çıktı

Rusya merkezli lüks ürünler üreticisi Caviar, 1.4 milyon liralık altın kaplama iPad Pro'yu satışa sundu.

Piyasaya sürdüğü altın kaplama pahalı ürünleriyle bilinen Rus merkezli üretici Caviar, bu sefer de iPad Pro'yu altınla kapladı.

Sadece bir tane üretilen iPad Pro'nun fiyatı yaklaşık 190 bin dolar (1.4 milyon lira) olarak belirlendi.

81 PARÇA ELMAS VAR

Üzerinde yaklaşık 1 kilogram 18 ayar altın bulunan iPad Pro'nun arkasında altından bir elma ağacı da yer alıyor. Aynı zamanda tabletin bu kadar pahalı olmasının bir sebebi de üzerinde bulunan 81 parça elmas.

Altın kaplama iPad Pro'nun üzerine, Steve Jobs ve Tim Cook'un da sözleri kazınmış durumda.