140 milyon kullanıcıya ulaşan Discord'un piyasa değeri 7 milyar doları aştı

140 milyon kullanıcıya ulaşan Discord'un piyasa değeri 7 milyar doları aştı

Oyuncuların birbirleri ile sesli ve yazılı iletişim kurmasını sağlayan Discord, 140 milyon oyuncu barajını geçerek piyasaya değerini 7 milyar dolara çıkardı.

Video oyunu oynayan oyuncular için geliştirilen sesli ve yazılı iletişim programı olan Discord, ilk olarak 2015 yılında piyasaya sürülmüştü. O tarihten bu yana oyun sektörünün gelişmesi ve oyuncu sayısının artması, Discord'un da kullanıcı sayısının hızla yükselmesini sağladı.

Yayınladığı yeni özellikler ile birlikte platformu daha ilgi çekici hale getirmeyi başaran Discord, kurulduktan 5 yıl sonra 140 milyon kullanıcıya ve 7 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

SALGIN DA ETKİLİ OLDU

Discord'un sürekli olarak büyümesine; görüntülü arama, ekran paylaşımı, Steam entegrasyonu gibi özellikler etkili olsa da bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını da şirkete oldukça fayda sağladı.

Salgın nedeniyle evlerine kapanan milyonlarca insan, bilgisayar oyunlarına büyük ilgi duyarak sektörün hızla büyümesine neden oldu.

Discord, geçtiğimiz yıl temmuz ayında aldığı 100 milyon dolarlık yatırıma ek olarak, geçtiğimiz günlerde Greenoaks Capital tarafından yönetilen yeni yatırım turunda 100 milyon dolar daha fon almayı başarmıştı.

Discord CEO'su Jason Citron yaptığı açıklamada, "2021'e baktığımızda, yapacaklarımızdan heyecan duyuyoruz ve bu yatırımı Discord'u daha da iyi hale getirmek için kullanmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.