155 milyon yıl önce kopmuştu: Uzun süredir kayıp olan Argoland kıtası bulundu! 155 milyon yıl önce Batı Avustralya'dan koparak yer kabuğunun altına kaydığı düşünülen kayıp kıta Argoland'ın nerede olduğu tespit edildi.

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Bilim insanları, 155 milyon yıl önce Avustralya haline gelen kara kütlesinden uzaklaşan kayıp bir kıtanın kanıtlarını buldular .

Jeologlar uzun süredir Argoland'ın Batı Avustralya'daki büyük bir boşluk nedeniyle var olması gerektiğini varsayıyordu, ancak şimdiye kadar kanıtlar yalnızca ikinci dereceydi.

Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi'nden bir ekip, Argoland'ın tarihini yeniden yapılandırdı ve yaklaşık 5 bin kilometre uzunluğundaki kara parçasının Güney Asya'ya kadar gittiğini ve şu anda Hint Okyanusu yüzeyinin 5 kilometre altında bulunduğunu tespit etti.

Yerel deniz tabanı boyunca uzanan manyetik ve yapısal jeolojik kanıtlar, dev parçanın, Güneydoğu Asya'ya doğru sürüklenmeden önce, Dünya'nın kabuğunu oluşturan tektonik plakaların kayması yoluyla ayrıldığını ileri sürdü.

Birçok küçük parçaya bölündü

Utrecht Üniversitesi yer bilimleri bölümünden Eldert Advokaat, kayıp kıtayla ilgili şu sözleri söyledi:

Güneydoğu Asya'daki durum, kıtanın düzgün bir şekilde iki parçaya ayrıldığı Afrika ve Güney Amerika gibi yerlerden çok farklı. Argoland birçok farklı parçaya bölündü. Bu, kıtanın yolculuğuna ilişkin görüşümüzü engelledi.

Araştırmacılar, Argoland'ın nasıl birçok parçaya bölünerek günümüz Endonezya ve Myanmar çevresine yerleştiğinin bir resmini çizmek için mevcut jeolojik kanıtlara dayanan bir bilgisayar modellemesi kullandılar.

Tek bir kara kütlesi yerine, milyonlarca yıl boyunca kendilerini bir araya getiren çok sayıda küçük parça buldular.

Jeologlar bu gizemi çözerek önemli bir bilgi boşluğunu doldurdular ve dağların, adaların ve deniz altı jeolojisinin nasıl şekillendiğine dair kanıtlara yeni bağlamlar eklediler.

Ekip, bilinen güneydoğu Asya ve kuzeybatı Avustralya tektonik 'mega birimlerinin' mimarisini inceleyerek, bir zamanlar Argoland'ı oluşturan bölgenin dağınık kalıntılarını bir araya getirdi ve bunların orijinal alanlarından bu kadar uzağa nasıl sürüklendiklerini bulmaya çalışıyor.

Ekibin yeniden yapılanmasına göre, o zamandan bugüne kadar geçen milyonlarca yıl boyunca bu parçalar Hint Okyanusu boyunca göç etti.

Asya ana karasındaki Myanmar'da ve Endonezya takımadalarındaki çeşitli adalarda şu anda ormanlarla kaplı bölgelere yerleştiler.