16 milyar dolarlık Hubble Uzay Teleskobu arıza nedeniyle çalışmayı durdurdu NASA, 16 milyar dolarlık Hubble Uzay Teleskobu'nun arıza nedeniyle çalışmayı durdurduğunu açıkladı.

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1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve artık yerini James Webb'e bırakacak Hubble Uzay Teleskobu, 34. yılını kutluyor.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan Hubble Uzay Teleskobu; binlerce galaksinin, yıldızın, gezegenin ve diğer gök cisimlerinin varlığını doğruladı.

Hubble arızalandı

NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun mekanik bir sorun nedeniyle operasyonlarını duraklattığını açıkladı.

Sorunun Hubble'ın dönmesine ve yeni hedeflere kilitlenmesine yardımcı olmak için çalışan jiroskoplardan birinde olduğu belirlendi.

Teleskop salı günü, üç jiroskoptan biri hatalı okumalar göndermeye başlayınca otomatik olarak "güvenli moda" geçti. Operasyonlar şimdilik askıya alınırken, NASA yetkilileri arızayı gidermek için çalışıyor.

34 yıllık uzay teleskobunun jiroskoplarında zaman zaman sorunlar yaşanıyordu. NASA, teleskoba en son bakımı 2009 yılında yapmış ve 6 yeni jiroskop takmıştı.