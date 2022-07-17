17 Temmuz Dünya Emoji Günü: Emojiler nasıl bulundu?

Evrensel yeni bir dile imkan veren emojiler nasıl oldu da hayatımıza girdi? İşte emojilerin ortaya çıkışı...

Mesajların olmazsa olmazı haline gelen emojiler, minik yüz ifadeleri ve simgelerden oluşuyor.

Emojiler iletişim kurmada öyle etkili ki, bazı mesajlar emojisiz gönderildiğinde yanlış anlaşılmalara bile sebep olabiliyor.

Sanal dünyada kullanıcıların duygularını kelimeler kullanmadan ifade etmelerini sağlayan emojilerin günü, 2014 yılından bu yana her yıl 17 Temmuz tarihinde kutlanmaktadır.

Peki emojiler nasıl ortaya çıktı? İşte tarihçesi...

Emojiler nasıl bulundu?

Japon arayüz tasarımcısı Shigetaka Kurita'nın NTT DoCoMo şirketi için 1999 yılında tasarladığı 12x12 piksel boyutundaki görseller evrensel dijital dilin temelini attı.

Kurita'nın manga sanatı, sokak levhaları ve Çince karakterlerden esinlenerek yarattığı emojiler, mesajlaşmalardaki karakter kısıtlamasına da çözüm oldu.

2010 yılına kadar emojiler, metinlerin yazılım kodlamasını yöneten standart olan Unicode’a dahil edilmedi.

2010 senesinde ise nihayet emojiler, Unicode tarafından standartlaştırıldı. Bu da; Microsoft, Facebook, Google ve Twitter gibi markaların her işletim sisteminden görünebilecek kendi emoji sürümlerini oluşturabilmesine imkan sağladı.

İlk kez Jeremy Burge tarafından kutlanılan gün, iPhone ve Android cihazların emoji kısmında “takvimi” temsil eden emojide 17 Temmuz tarihi bulunması sebebiyle ortaya çıkmıştır.