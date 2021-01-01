171 TL değerindeki Jurassic World Evolution, Epic Games'te ücretsiz oldu

17 Aralık'tan itibaren yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games, fiyatı 171 TL olan Jurassic World Evolution oyununu ücretsiz hale getirdi.

Oyun mağazası için birçok kampanya düzenleyen Epic Games, bildiğiniz gibi her hafta 2 oyunu ücretsiz bir şekilde oyunseverlerle buluşturuyor.

Epic Games Store, bu yılbaşı tatili nedeniyle 17 Aralık 2020 tarihinden itibaren 15 gün boyunca her gün bir oyunu ücretsiz yapacağını duyurmuştu.

JURASSIC WORLD EVOLUTION ÜCRETSİZ OLDU

171 TL değerindeki Jurassic World Evolution oyunu, Epic Games Store'da ücretsiz oldu. 2018 yılında yayınlanan Jurassic World Evolution, Jurassic serisinin en popüler ve en başarılı oyun uyarlamalarından birisi.

İnşa etme ve simülasyon türündeki oyunda, birbirinden farklı dinozorlarla kendi "Jurassic World" dünyanızı oluşturabiliyorsunuz.





JURASSIC WORLD EVOLUTION NASIL İNDİRİLİR

Öncelikle buraya tıklayarak Epic Games Store'a gidin ve üyeliğiniz yoksa kayıt olun, üyeliğiniz varsa hesabınıza giriş yapın.

Ardından mağaza sayfasını aşağıya doğru kaydırın. Ücretsiz oyunların yer aldığı oyun bandı karşınıza çıkacak.

Daha sonra indirmek istediğiniz oyunun altındaki 'ŞİMDİ ÜCRETSİZ' bağlantısına tıklayın. Ardından 'Siparişi ver' butonuna tıkladığınızda oyun kütüphanenize eklenir (Kredi kartı bilgisi gerekmiyor). Oyunu indirmek için ise 'Yükle' butonuna basın ve indirilmesini bekleyin.

Jurassic World Evolution, 7 Ocak 2021 saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak indirilebilecek.