18 bin dolarlık ev işi robotu: Stretch

ABD'li robot firmasının ev işlerine yönelik geliştirdiği Stretch, 17 bin 950 dolardan satışa çıkacak.

Yapay zeka teknolojisine sahip robotlar, günümüzde hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaya başladı.

Bu robotlardan biri de eski Google mühendisi tarafından kurulan bir teknoloji şirketine ait.

Eski Google mühendisi Aaron Edsinger ve Georgia Tech robot profesörü Charlie Kemp imzasını taşıyan ABD'de faaliyet gösteren Hello Robot firması, geliştirdikleri yeni robotu tanıttı.

EV İŞLERİ İÇİN TASARLANDI

1.5 kg kaldırma kapasitesine sahip tek kollu Stretch isimli robot; koltukları süpürebiliyor, çamaşırları makineden çıkarabiliyor, masaları silebiliyor ve toz alabiliyor.

Robot ayrıca, 15 dakika içerisinde 70 metrekarelik bir alanı rahatlıkla temizleyebiliyor.

BULUNDUĞU ALANIN HARİTASINI ÇIKARIYOR

Bir vinci andıran ve ev işlerini yapan robot, üzerinde bulunan kamera sistemi ile bulunduğu ortamın haritasını da çıkartabiliyor.

17 BİN 950 DOLARDAN SATIŞA ÇIKACAK

Stretch'iin geliştirilme aşamasında olduğu ifade edilirken, robotun 17 bin 950 dolara tüketiciyle buluşacağı açıklandı.