18 metrelik dev Gundam robotu yürümeye başladı

Japonya'nın Yokohama şehrinde üretilen dünyanın en büyük robotu, ilk adımlarını atarak diz çökmeyi başardı.

Japonya'nın Yokohama kentindeki bir fabrikada yapım aşamasında olan 18 metrelik ve 25 tonluk dev robot, dünyanın şu ana kadar üretilen en büyük robotu olma özelliğini taşıyor.

1970'lerin popüler anime dizisi 'Mobile Suit Gundam'daki robotlardan birine göre inşa edilen dev robot, adım atmayı ve diz çökmeyi başardı.

SERGİLENME TARİHİ ERTELENDİ

Testleri başarıyla geçen robotun, Ekim 2020'de tamamlanarak sergilenmesi bekleniyordu. Ancak söz konusu etkinlik, koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, "Bu karar, koronavirüsün dünya genelinde yayılması nedeniyle alındı. Hayranlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını tehlikeye atmak istemiyoruz.

Büyük açılışımızı dört gözle bekleyen tüm hayranlarımızdan özür diler ve anlayışınızı rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.







