Dolar
7.5538
-0.9389%
Euro
8.8139
-1.003%
Altın
1871.35
0.1868%
Borsa
1132.1
1.12%
G. Altın
454.292
-0.8002%
Bitcoin
80933.16
-0.6287%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    18 metrelik dev Gundam robotu yürümeye başladı

    Japonya'nın Yokohama şehrinde üretilen dünyanın en büyük robotu, ilk adımlarını atarak diz çökmeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2020 - 10:07
    • Güncelleme : 25.09.2020 - 10:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    18 metrelik dev Gundam robotu yürümeye başladı

    Japonya'nın Yokohama kentindeki bir fabrikada yapım aşamasında olan 18 metrelik ve 25 tonluk dev robot, dünyanın şu ana kadar üretilen en büyük robotu olma özelliğini taşıyor.

    1970'lerin popüler anime dizisi 'Mobile Suit Gundam'daki robotlardan birine göre inşa edilen dev robot, adım atmayı ve diz çökmeyi başardı.

    18 metre yüksekliğindeki Gundam robotu - VİDEO

    SERGİLENME TARİHİ ERTELENDİ

    Testleri başarıyla geçen robotun, Ekim 2020'de tamamlanarak sergilenmesi bekleniyordu. Ancak söz konusu etkinlik, koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

    Yetkililerden yapılan açıklamada, "Bu karar, koronavirüsün dünya genelinde yayılması nedeniyle alındı. Hayranlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını tehlikeye atmak istemiyoruz.

    Büyük açılışımızı dört gözle bekleyen tüm hayranlarımızdan özür diler ve anlayışınızı rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

    gundam

    gundam robotu

    robot

    robot

    Instagram: @eshteknoloji

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir