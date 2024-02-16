1.8 milyon liralık mücevher kaplamalı iPhone 15 Pro Max satışa çıktı Lüks tasarım şirketi Caviar, iPhone 15 Pro Max modelini altın ve elmasla kapladı ve satışa çıkardı.

ensonhaber.com

Rusya merkezli lüks akıllı telefon kabı ve özel iPhone üreticisi Caviar, geçtiğimiz aylarda tanıtılan iPhone 15 Pro Max modeli için yeni bir tasarım satışa sundu.

Caviar, 1 TB kapasiteli iPhone 15 Pro Max'in dış tasarımını tamamen yeniledi. Tasarımcılar, özel kaplama için 18 ayar altınlar ve 159 adet siyah elmas kullandı.

Fiyatı neredeyse 2 milyon TL

Yapılan çalışmalar sonucunda telefonun fiyatı, 60 bin 350 dolara kadar (yaklaşık 1 milyon 860 bin TL) yükseldi.

Bu model haricinde 24 karat altın kaplama gövde ve elmas veya Swarovski taşlarla kaplı iPhone 15 Pro modelleri de satışa sunuluyor.

99 adet üretilen bu telefonların satış fiyatı ise yaklaşık 10 bin dolardan başlıyor.

Abartılı işçiliğiyle tanınan Caviar, daha önce de birçok farklı ürünü piyasaya sürmüştü.

Bunlar arasında mekanik bir saat ve 24K altın ejderhaya sahip özel bir Samsung Galaxy S24 Ultra'nın yanı sıra, 9 bin dolarlık Viking oklarıyla kaplı iPhone 15 Pro da vardı.