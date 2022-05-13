Petrol
108.28
0.77%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
483.876
11.51%
BTXN Coin
14.98
21.29%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    1971 yılında çekilen UFO görüntüsü, yeniden oluşturuldu

    1971 yılında çekilen ikonik UFO görüntüsü yüksek çözünürlüklü olarak oluşturuldu ve tartışmalar yeniden başladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 12:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    1971 yılında çekilen UFO görüntüsü, yeniden oluşturuldu

    Antik çağlardan beri insanlar, uzayda yaşam olasılığından bahsediyor. Bu konu hakkında henüz kesin bir şey keşfedilmemiş olsa da dünya çapında şu ana kadar birçok UFO vakası yaşandı.

    Yıllar önce internete sızdırılan ve ABD donanmasının kayda aldığı tanımlanamayan cisim görüntüleri, son birkaç yıldır ABD'nin gündeminde.

    UFO görüntüsü yeniden oluşturuldu

    Öte yandan, 1971 yılında çekilen ve 20. yüzyılın en inandırıcı UFO görüntülerinden biri, yüksek çözünürlüklü olacak bir şekilde yeniden düzenlendi.

    Şimdiye kadar kamuya açıklanmış en iyi UFO görüntüsü olarak bilinen görüntünün yenilenmesi ile birlikte, tartışmalar yeniden alevlendi.

    ufo

    Fotoğrafın hikayesi

    Fotoğraf, 4 Eylül 1971 sabahı, Kosta Rika National Geographic Enstitüsü'nden bir ekip tarafından uçaktan çekildi.

    O sırada fotoğrafçıların haberi olmadan, fotoğraflardan birinin köşesinde alışılmadık metalik disk şeklindeki bir nesnenin görüntüsü yakalandı. Bazıları bunun bir aldatmaca, bazıları ise optik bir yanılsama olduğunu söylüyor.

    Yenilenmiş görüntüyle birlikte yeniden alevlenen tartışmalar sonucunda, fotoğraftaki cismin ne olduğu henüz çözülebilmiş değil.


    İlginizi Çekebilir

    Buket Aydın 'estetikçiye gitti' iddiasına sert çıktı
    Medya

    Buket Aydın 'estetikçiye gitti' iddiasına sert çıktı

    Adana'da gece kulübü çıkışında cinayet
    3. Sayfa

    Adana'da gece kulübü çıkışında cinayet

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir