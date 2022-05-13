1971 yılında çekilen UFO görüntüsü, yeniden oluşturuldu

1971 yılında çekilen ikonik UFO görüntüsü yüksek çözünürlüklü olarak oluşturuldu ve tartışmalar yeniden başladı.

Antik çağlardan beri insanlar, uzayda yaşam olasılığından bahsediyor. Bu konu hakkında henüz kesin bir şey keşfedilmemiş olsa da dünya çapında şu ana kadar birçok UFO vakası yaşandı.

Yıllar önce internete sızdırılan ve ABD donanmasının kayda aldığı tanımlanamayan cisim görüntüleri, son birkaç yıldır ABD'nin gündeminde.

UFO görüntüsü yeniden oluşturuldu

Öte yandan, 1971 yılında çekilen ve 20. yüzyılın en inandırıcı UFO görüntülerinden biri, yüksek çözünürlüklü olacak bir şekilde yeniden düzenlendi.

Şimdiye kadar kamuya açıklanmış en iyi UFO görüntüsü olarak bilinen görüntünün yenilenmesi ile birlikte, tartışmalar yeniden alevlendi.





Fotoğrafın hikayesi

Fotoğraf, 4 Eylül 1971 sabahı, Kosta Rika National Geographic Enstitüsü'nden bir ekip tarafından uçaktan çekildi.

O sırada fotoğrafçıların haberi olmadan, fotoğraflardan birinin köşesinde alışılmadık metalik disk şeklindeki bir nesnenin görüntüsü yakalandı. Bazıları bunun bir aldatmaca, bazıları ise optik bir yanılsama olduğunu söylüyor.

Yenilenmiş görüntüyle birlikte yeniden alevlenen tartışmalar sonucunda, fotoğraftaki cismin ne olduğu henüz çözülebilmiş değil.