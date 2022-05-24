20 milyar yüz görüntüsü toplayan Clearview AI, İngiltere'den ceza yedi

20 milyar yüz görüntüsü toplayan Clearview AI, İngiltere'den ceza yedi

Dünya çapında 20 milyardan fazla yüz görüntüsü toplayan ABD merkezli Clearview AI, İngiltere'den ceza aldı.

Yüz tanıma teknolojisi, şehirlerin sokaklarından havalimanlarına, stadyumlardan kamu binalarına kadar hemen hemen hayatın her alanında kullanılmaya başlandı.

Zaman zaman gizlilik endişelerine neden olan bu teknoloji, ülkelerin de dikkatini çekiyor. Yüz tanıma yazılımları yapan Amerikan Clearview AI şirketi, şimdi de İngiltere'den ceza aldı.

AA'da yer alan habere göre, ABD merkezli yüz tanıma teknolojisi firması Clearview AI, İngiltere'de veri koruma yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 7,5 milyon sterlin (yaklaşık 150 milyon lira) para cezasına çarptırıldı.

Sosyal medyadan izinsiz görüntü topluyor

Küresel bir çevrimiçi veritabanı oluşturmak için sosyal medya kullanıcılarının fotoğraf ve verilerini bireyleri bilgilendirmeden ve onayını almadan toplayan Clearview, söz konusu verilerin güvenlik güçleri tarafından kullanılmasına da izin vermişti.

Dünya çapında 20 milyardan fazla yüz görüntüsü topladığını açıklayan şirketin, internet hesaplarını kapatmaları veya hesaplarını özelleştirmelerine karşın kullanıcıların fotoğraf ve kişisel bilgilerini kendi bilgi bankasından silmediği ortaya çıkmıştı.

Clearview'den İngiliz vatandaşları hakkında bugüne dek topladığı tüm verileri silmesini isteyen İngiltere, ayrıca şirketin daha fazla veri toplamasını yasakladı.

Firma; Fransa, İtalya ve Avustralya’daki düzenleyiciler tarafından da para cezasına çarptırılmıştı.