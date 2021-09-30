200'e yakın Android uygulamada virüs tespit edildi: Türk kullanıcılar da etkilendi

Mobil güvenlik şirketi Zimperium, 200'e yakın Android uygulamada GriftHorse isimli korsan yazılım tespit etti. Geçen yıldan beri aktif olan virüs, kullanıcılardan para topluyor.

Yıllardır Google Play Store'da çeşitli zararlı yazılımlar karşımıza çıkıyor. Her ne kadar Google, bu yazılımları engellemek için gereken adımları attığını söylese de kötü niyetli kişiler sürekli olarak mağazaya sızmaya devam ediyor.

Mobil güvenlik şirketi Zimperium, GriftHorse adındaki korsan yazılımın 10 milyona yakın Android cihaza bulaştığını ve Play Store'daki 200'e yakın uygulamada tespit edildiğini duyurdu.

10 MİLYON CİHAZA BULAŞTI

Güvenlik şirketinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu virüs 70'ten fazla ülkede yaklaşık 10 milyon Android cihaza bulaştı. Üstelik yazılımdan etkilenenler arasında Türk kullanıcılar da var.

KULLANICILARDAN 4 MİLYON DOLAR TOPLADI

GriftHorse, kurbanlarına abonelik sistemi karşılığında premium SMS hizmeti sunuyor. Kullanıcıları aylık 35 dolarlık abonelik sistemine farkında olmadan abone yapan yazılım, şu ana kadar 4 milyon dolar gibi ciddi bir miktar toplamış durumda.

Öte yandan Google, Mobil güvenlik şirketi Zimperium'un uyarısı üzerine, söz konusu virüsün bulaştığı tüm uygulamaları Play Store'dan kaldırdı.

Etkilenen ülkeler:





VİRÜSLÜ UYGULAMALAR:



