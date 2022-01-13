2017'de dibi gören PC satışları yeniden yükselişte

PC satışları, 2017'de gördüğü en düşük seviyeden sonra yüzde 34 artış göstererek yeniden yükselme trendine girdi.

Bilgi teknolojisi, telekomünikasyon ve tüketici teknolojisinde pazar araştırması yapan IDC, 2021 yılında PC pazarının geldiği noktayı gözler önüne serdi.

2017 yılında dibi gören PC satışları, 2021’de yüzde 14,8 büyümeyi başardı. Bu büyümedeki en önemli etken ise koronavirüs nedeniyle gelen kısıtlamalar ve uzaktan çalışma uygulamaları oldu.

349 MİLYON PC SATILDI

IDC tarafından sağlanan verilere göre sevkiyatlar, sektörün 2017’de yaşadığı en düşük seviyeden yüzde 34 üzerinde artışla 2021'de 349 milyon adede ulaştı.

Sektörde yaşanan bu olumlu gelişmenin, çip krizi nedeniyle PC’lerde geçici kıtlıkların yaşandığı bir yılda gerçekleşmesi dikkat çekti.

IDC’ye göre, 2021’de sevk edilen birim sayısına göre en büyük altı PC şirketi Lenovo, HP, Dell, Apple, Asus ve Acer olarak kayıtlara geçti.

Intel CEO’su Pat Gelsinger, ekim ayında yaptığı bir röportajda, PC pazarının sürdürülebilir yeni bir yükseliş yolunda olduğuna inandığını söylemişti.