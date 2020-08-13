2020'de 1 milyon robot satışı gerçekleşecek

Deloitte Kanada Araştırma Direktörü Duncan Stewart, bu yıl robot satışlarında patlama yaşanmasını beklediklerini ve yıl sonuna kadar 1 milyon robotun satılabileceğini ifade etti.

Yapay zeka teknolojilerinin oldukça gelişmesiyle artık hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaya başlayan robotlar, birçok sektörde işleri kolaylaştırıyor.

Deloitte Kanada Araştırma Direktörü Duncan Stewart, "Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon (TMT) Öngörüleri 2020" raporu hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

"2020'DE 1 MİLYON ROBOTUN SATILMASI BEKLENİYOR"

Stewart, rapora göre bu yıl robot satışlarının patlama yapacağını belirterek, "2020’de 1 milyon robotun satılmasını bekleniyor. Bu rakamın yarısından fazlasını profesyonel hizmet robotları oluşturacak. Bu robotlar, 2019’a kıyasla yüzde 40’lık artışla 17 milyar dolarlık gelir yaratacak." diye konuştu.



Günümüzün en önemli konularından biri olan yapay zeka teknolojilerinin, akıllı telefonlar vasıtasıyla insan hayatına gireceğini anlatan Stewart, "2020 yılında 650 milyondan fazla yapay zeka çipinin satılması ve yapay zeka çipi pazarının, toplam çip pazarından daha hızlı büyümesi öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

2020’nin sonuna kadar, dünya çapında binden fazla şirketin, 5G hizmetini test etmeye başlayacağını ifade eden Stewart, şirketlerin bu alanda birkaç yüz milyon dolarlık iş gücü ve ekipman yatırımı yapmasının öngörüldüğünü kaydetti.

AKILLI TELEFON PAZARINDAN 400 MİLYAR DOLARLIK GELİR

Stewart; donanım, içerik ve hizmet alanlarını kapsayan akıllı telefon pazarının büyümesini devam ettireceğini belirterek, "Rapora göre, akıllı telefon pazarı sadece 2020'de 400 milyar dolar gelir sağlayacak ve pazarın 2023 yılına kadar da yıllık yüzde 5 ila 10 arasında büyümesi bekleniyor.

Bu beklentinin gerçekleşmesi 2023'te akıllı telefon pazarının yılda yarım trilyon dolardan fazla gelir üreteceği anlamına geliyor.

Alçak yörüngede küresel geniş bantlı internet sunan uydu sayısı 2019’un sonunda 200’e ulaştı. 2020’nin sonuna kadar bu sayı 1000’in üzerine çıkacak." dedi.