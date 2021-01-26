2020'de bir sabit internet abonesinin ortalama data kullanımı 186 GB oldu

2020'de bir sabit internet abonesinin ortalama data kullanımı 186 GB oldu

Türk Telekom'un sabit internet abonelerinin 2020 yılı abone başı aylık ortalama data kullanımı, bir önceki yıla göre yüzde 44 artışla 186,57 GB olarak kayıtlara geçti.

Sabit internet abonelerinin 2020 yılı abone başı aylık ortalama data kullanımı, bir önceki yıla göre yüzde 44 artışla 186,57 GB olarak gerçekleşti.

Türk Telekom abonelerinin 2019 yılı için Türkiye genelinde abone başı aylık ortalama data kullanımı ise 129,63 GB olarak hesaplanmıştı.

​​​​​​​Türkiye genelinde Türk Telekom kullanıcılarının aylık ortalama upload hacmi ise abone başına 9,29 GB'dan yüzde 55 artışla 14,38 GB'a yükseldi.

EN ÇOK DATA TÜKETİMİ ŞIRNAK'TA

Abone başı ortalama datanın en çok artış gösterdiği iller; İstanbul (yüzde 49), Malatya (yüzde 49), Manisa (yüzde 49), Muğla (yüzde 49) ve Adıyaman (yüzde 48) oldu. Abone başına aylık ortalama en çok data tüketimi olan il ise 257,44 GB ile Şırnak olarak kayıtlara geçti.